Ilrestodelcarlino.it - San Bonifacio allunga nel finale. La Re-Basket non tiene il passo

SAN86 RE-2000 81 ATV SAN: Poiesi 14, Bevilacqua 4, Vinciguerra 10, Petterlini, Moretti 9, Ferrazza 5, Trentini 20, Donkor 10, Pieropan 3, Maida ne, Rigon 11, Molinaroli. All. Zappalà. RE-2000 REGGIO EMILIA: Stellato, Frediani 2, Alberione 22, Paparella 2, Porfilio 15, Longagnani 10, Digno 18, Martelli ne, Obayagbona, Codeluppi 10, Lusetti 2, Jovanovic. All. Baroni. Arbitri: Orlandi di Pavia e Petruzzi di Milano. Parziali: 16-17, 40-36, 56-55. Stop esterno per la Re-2000 (16) nel turno infrasettimanale della Poule Salvezza di Serie B. La formazione cittadina cade al termine di un match altalenante sul campo del San(20), che neltrova l’allungo decisivo: Trentini, il migliore nelle fila venete, firma il +10 con una conclusione pesante sul 71-61, ma un gioco da 4 punti di Digno e una tripla di Longagnani permettono alla Re-di tornare a -1 a 3’ dalla sirena, prima delamaro.