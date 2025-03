Ilrestodelcarlino.it - Saman, tutti contro tutti. Lo zio accusa i genitori e il fratello: “No, è stato lui”

Bologna, 14 marzo 2025 –. È uno scambio di accuse incrociate al veleno tra i parenti coinvolti quello che va in scena alla terza udienza del processo d’appello a Bologna per l’omicidio diAbbas, la 18enne di origine pakistana – ma che si faceva chiamare ‘Italian girl’ – uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 nelle campagne di Novellara (Reggio Emilia). In primo grado, sono stati condannati all’ergastolo la madre, Nazia Shaheen, e il padre, Shabbar Abbas, e a 14 anni lo zio, Danish Hasnain. I cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz invece sono stati assolti in primo grado e sono quindi a piede libero, ma imputati in questo processo d’appello. Processo d'appello per il delitto, le foto Il loro destino, però, è ancora tutto da scrivere. I giochi si riaprono, adesso, con le nuove testimonianze, come quella deldi, Ali Heider, che all’epoca dei fatti aveva 16 anni, e le nuove dichiarazioni spontanee, come quello dello zio, che in aula parla per due ore.