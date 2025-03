Bergamonews.it - Sam Fender inaugura la ChorusLife Arena: una serata di rock viscerale ed emozione pura

Leggi su Bergamonews.it

Samtorna in Italia, e lo fa da protagonista. Dopo aver aperto i concerti di Bruce Springsteen & The E Street Band a Ferrara e Roma nel 2023, hato, con una performance elettrizzante, la stagione concertistica della nuovadavanti a oltre seimila spettatori.L’atmosfera era carica di attesa, tra l’entusiasmo palpabile di fan inglesi ed autoctoni, ed un residuo di incredulità nel pubblico bergamasco, ancora poco abituato a eventi di questa portata.La struttura, alla sua prima vera prova, si è dimostrata impeccabile, gestendo l’organizzazione con precisione e regalando un impatto scenico all’altezza delle aspettative.E quale modo migliore per aprire un nuovo capitolo musicale in città se non con uno degli artisti più talentuosi delcontemporaneo?A rompere il ghiaccio è CMAT, alias di Ciara Mary-Alice Thompson alla sua prima volta sui palchi italiani, che con la sua voce vibrante e potente ed un carisma disarmante conquista immediatamente il pubblico di Bergamo.