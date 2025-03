Ilrestodelcarlino.it - "Salvate il bosco Ospizio". Le associazioni insorgono e fanno appello al Comune

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La lotta per la conservazione delnon accenna a placarsi. Mentre sono ormai partiti i primi lavori per fare spazio ad un nuovo supermercato Conad insieme ad altre strutture per la comunità, tra cui la Casa della Comunità e la biblioteca di, a difesa del polmone verde urbano sono arrivati autorevoli appoggi esterni dalla sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche e leUti (Unione Tutela Individui). "L’Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Emilia-Romagna esprime il proprio dissenso per le modalità di procedura adottate – si legge nella nota –. Non si ritiene opportuno dichiarare il proprio impegno a difesa dell’ambiente e dei princìpi dell’Agenda 2030 e poi nascondersi dietro al pretesto della pubblica utilità per la realizzazione di un intervento che si rivela di carattere prevalentemente commerciale".