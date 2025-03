Salute progetto internazionale Grace | un’applicazione per monitorare il cuore

Leggi su Ildenaro.it

Basterà una applicazione sul telefono o sullo smartwatch per tenere sotto controllo i propri parametri cardiovascolari. L’intelligenza artificiale lavorerà per prevenire e trattare precocemente patologie come l’insufficienza cardiaca, la fibrillazione atriale e le altre malattie coronariche. In questa direzione, ma non solo, si sviluppa la ricerca del’, che vede l’Italia capofila, presentato all’Università Campus Bio-Medico di Roma con l’obiettivo di “migliorare la rilevazione precoce, la gestione e la cura a lungo termine” dei pazienti attraverso soluzioni digitali “innovative e di facile applicazione”. “La nostra sfida sta nel mettere insieme aziende del settore elettromedicale e del farmaceutico con aziende di elettronica di consumo per fornire continuità alla cura e alla gestione delle patologie cardiovascolari- fa sapere il professor Leandro Pecchia, presidente del corso di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica al Campus Bio-Medico e direttore dell’Unità di ricerca in Intelligent Health Technology e dell’Osservatorio sulla Global Health- L’intento è di mettere in comunicazione, ad esempio, uno smartwatch con un impianto attivo dotato di telemetria per fornire con continuità le informazioni rilevate dallo strumento ai professionisti sanitari”.