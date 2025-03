Oasport.it - Salto con gli sci: Domen Prevc svetta sul trampolino di volo di Vikersund, Insam passa

Aria strana, quella di, e con un numero ben preciso a rimarcare tutto il possibile e l’immaginabile: 236. I metri con cui, nella mattina, nei salti di allenamento Nikastabilisce due volte il record del mondo dial femminile. E i metri con cuivince la qualificazione maschile: un affare di famiglia che gira sulle stesse tre cifre, quasi incredibile a dirsi, ma reale in virtù di quanto si vede in terra norvegese.Sui trampolini dile cose sono diverse rispetto a quelli normali, ed ecco che escono valori anche un po’ diversi rispetto alla tradizione della stagione. Per esempio, a parte i 216.9 punti totali di, secondo Stefan Kraft, che non può certo considerare questo come un anno tra i suoi migliori, a 203.6 con 226 metri (che per molti è qualcosa di grande, ma per lui è qualcosa di normale).