Oasport.it - Salto con gli sci, a Vikersund le donne raddoppiano il brivido del volo

Leggi su Oasport.it

La penultima tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-25 dicon gli sci coincide con le uniche gare didella stagione. Il palcoscenico dell’appuntamento sarà il trampolino di, in Norvegia, dove assisteremo a ben 2 appuntamenti.Questo impianto fu teatro della prima competizione di sempre, disputata nel marzo 2023. Fu però un autentico test agonistico, aperto a sole 15 atlete e non inserito nel massimo circuito. Nel 2024, invece, si è disputata una prova a tutti gli effetti valida per la Sfera di cristallo.La partecipazione continuerà a essere limitata. Alle gare disaranno ammesse solamente le prime 25 della classifica generale di Coppa del Mondo. Inoltre, alla seconda serie, prenderanno parte solo le migliori 15 della prima.FEMMINILE – COPPA DEL MONDOTAPPA N°14Borgo:(Norvegia)Struttura:bakken (HS240)Competizioni ospitate: 2 (1 non di Coppa del Mondo)LE TOP-10 DEI PRECEDENTIGARA FIS 19/03/20231.