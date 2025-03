Ilrestodelcarlino.it - Salesi, avanti con i lavori. Due nuove sale per il parto

Presidio ospedaliero: proseguono iprogrammati per il 2025. Il direttore generale, Armando Marco Gozzini, nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nell’area dove sono previsti iper la realizzazione di un nuovo blocco travaglioall’interno del presidio materno-infantile. Isaranno avviati con l’obiettivo di allestire leoperatorie entro la fine dell’anno, mentre altri movimenti collegati al domino virtuoso, come l’attivazione della nuova PMA (Procreazione medicalmente assistita di II° livello) sono in corso d’opera e dovrebbero essere conclusi nei prossimi mesi. L’attività rientra nel piano, partito a inizio anno e valido per tutto il 2025, che prevede 13 mosse per adeguare il plesso di via Corridoni in attesa del trasferimento nella cittadella ospedaliera di Torrette.