Salerno parco giochi dell’Arbostella chiuso per rischio caduta alberi

– Il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato un’ordinanza, pubblicata sull’albo pretorio del Comune, che dispone la chiusura delsituato all’interno delArbostella. La decisione è stata presa a seguito di controlli agronomici effettuati dall’Ufficio Verde Pubblico, i quali hanno evidenziato la presenza di alberature aschianto nel quartiere.Motivazioni della chiusura Le operazioni di messa in sicurezza delle alberature lungo la pubblica via sono già in corso, tuttavia nelsono stati individuati undicipotenzialmente pericolosi. Tale situazione compromette i requisiti di sicurezza dell’area verde, particolarmente frequentata da famiglie e bambini.Per garantire l’incolumità pubblica, l’ordinanza prevede la chiusura delfino alla completa rimozione del, con la messa in sicurezza delle alberature segnalate.