Salerno ladri scatenati | cinque colpi in una notte

Tempo di lettura: 2 minutiin una sola. La zona orientale è stata sotto lo scacco matto deiche hanno messo a segno, con analoghe modalità tanto da far pensare ad un’ unica copia,ai danni di esercizi commerciali differenti. Il bottino di maggiore consistenza economica è quello ai danni del negozio che vende attrezzature tecniche Wurth, situato nella zona industriale di. Poi, a poca distanza una scuola di danza al Parco Arbostella dove ihanno asportato 200 euro e a pochi passi in via San Leonardo il bar Eight Cafe, sfondando la vetrata. In tutti i casi, i, quasi sempre due, così come i filmati di videosorveglianza delle diverse strutture hanno registrato forzano l’ingresso rompendo delle vetrate e si introducono all’interno puntando direttamente sulla cassa ai pochi spiccioli presenti .