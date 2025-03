Anteprima24.it - Salerno, consiglio comunale il 20 marzo: ecco gli argomenti

Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’affidamento dei servizi di manutenzione dei capistrada, arriva nelle mani diPulita anche la gestione del verde che riguarda giardini ed aiuole ornamentali della città. Sarà la seduta delin programma giovedì 20a sancire il passaggio nella società partecipata che si occupa già della raccolta e dello spazzamento nel comune capoluogo e che nel frattempo ha avviato le procedure concorsuali per assumere gli operatori che dovranno occuparsi di questo servizio. Così come fatto in precedenza, anche per questa fetta di manutenzione definito del verde orizzontale verrà data precedenza attraverso la clausola sociale ai lavoratori che hanno già prestato questo servizio per le cooperative sociali e poi in Isam.Inarriva, però, anche un punto all’ordine del giorno che riguarda il piano ordinario e la ricognizione dei servizi pubblici locali di tutte le società partecipate ed una serie di manovre finanziarie come l’aggiornamento del piano delle alienazioni .