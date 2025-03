Chietitoday.it - “Sale nel thè”: il nuovo singolo del cantautore iosonolorenzo

Leggi su Chietitoday.it

Lorenzo D’Ascanio, in arte, pubblica ilnel thè” in uscita oggi, venerdì 14 marzo, su tutte le piattaforme digitali.La canzone racconta il rimuginare su una storia d’amore finita. I ricordi riaffiorano con un sapore forte e doloroso, proprio come quando, per.