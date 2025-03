Lanotiziagiornale.it - Sale la tensione nel Pacifico con Taiwan che provoca la Cina dichiarandola ufficialmente “una potenza straniera ostile”

lanel. L’ultimo atto di quella che sembra un’escalation, per ora solo verbale, arriva dal presidente di, Lai Ching-te, che ha definito la“una” e ha intensificato le misure di sicurezza nazionale di fronte alle crescenti minacce e a una serie di casi di spionaggio.La– ha insistito Lai – “ha approfittato della libertà, della diversità e dell’apertura dellademocratica per reclutare bande, media, commentatori, partiti politici e persino membri in servizio e in pensione delle forze armate e della polizia per compiere azioni volte a dividerci, distruggerci e sovvertirci dall’interno”.lanelconchela“una”A darne notizia è il Guardian, secondo cui le nuove misure includono una proposta controversa per ripristinare i tribunali militari a Taipei, in vigore fino alla fine degli anni ’80 durante lo stato di emergenza marziale.