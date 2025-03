Lanotiziagiornale.it - Sala vara il mini-rimapasto ma il neo-assessore Pd non deciderà sul Piano casa

Cambiare tutto – un rimpastino di assessori e deleghe – per non cambiare nulla. È la scelta abbracciata ieri da palazzo Marino, dopo lo scoppio dello scandalo dell’urbanistica, che aveva portato alle dimissioni dell’allaGuido Bardelli (non indagato, ma citato nelle carte dell’indagine) lunedì scorso. Il sindaco Beppeha infatti nominato il suo successore: si tratta dell’ex sindaco di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero.Tolta al nuovoBottero la delega sulUn nome indicato (unilateralmente) dal Pd, che aveva chiesto adiscontinuità. Discontinuità che è arrivata, ma è stata “temperata” dal sindaco con la sottrazione al neo-della delega più importante, quella per il, passata a un fedelissimo del sindaco, Emmanuel Conte, fino a ierialle Risorse finanziarie, da oggi promosso al ruolo dial Bilancio, Demanio e