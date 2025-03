Inter-news.it - Sala conferma: «San Siro? Bando pubblico in arrivo! La durata»

l’imminente di unufficiale per la questione San. Ovviamente Inter e Milan, che hanno già presentato un’offerta, sono favorite ad aggiudicarselo.IN– Il Sindaco di Milano, Giuseppe, all’uscita da Palazzo Marino ha della questione stadio rivelando l’di unper la questione legata a San. Le sue parole: «Non c’è ancora considerazione, sono 300 pagine e le stiamo vedendo nel dettaglio. È un dossier che non spiega l’investimento totale che faranno. Piuttosto prende atto della valutazione dell’agenzia delle entrate che però non è stata mai messa in discussione. E approfondisce tutta una serie di questioni tecniche. Se tutto funziona, come penso, quella sarà la base con cui noi avvieremo un, che durerà una trentina di giorni.