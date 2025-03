Juventusnews24.com - Sacchi è perplesso sull’accostamento Allegri-Milan: «Non si può dire non sia un allenatore d’alto livello, ma lui non ha mai fatto questo alla Juve»

di RedazionentusNews24, exdel, ha “bocciato” l’ipotesi di un ritorno dial: le sue parole sono molto chiareIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigoha reso il suo pareredi Massimilianoal. Ecco le sue parole sull’exdella.PAROLE – «Non si puòche non sia undi alto, ci mancherebbe altro. In Italia sa come si fa a vincere, sa come si gestisce un gruppo, sa convincere i giocatori a fare il suo tipo di calcio. La mia preoccupazione è un’altra: il, da sempre, ha un pubblico abituato ai palcoscenici e ai successi internazionali. È il club italiano con più trofei europei e intercontinentali., questi trofei,non li ha vinti. Gli auguro di riuscirci con i rossoneri: mi renderebbe davvero felice essendo io innamorato perso del Diavolo, e tutti lo sanno».