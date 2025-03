Thesocialpost.it - Sabrina Baldini Paleni uccisa in casa, la figlia: “È stato lui”

Chignolo Po, donna trovatain: sospetti sul compagno, rintracciato dopo ore di fugaTragedia a Chignolo Po, nel Pavese, dove una donna di 56 anni,, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Il corpo èscoperto nella mattinata di venerdì 14 febbraio, riverso a terra nell’appartamento dove viveva, con segni compatibili con uno strangolamento.A lanciare l’allarme è stata la, preoccupata perché la madre non si era recata al lavoro, fatto del tutto insolito per lei. Dopo aver contattato una vicina per chiedere notizie, la giovane si è recata direttamente adella madre accompagnata dai carabinieri, temendo il peggio. Purtroppo i timori si sono rivelati fondati.Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, i sospetti si sono subito concentrati sul compagno della vittima, con cui la donna aveva una relazione da tempo.