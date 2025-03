Notizieaudaci.it - Sabrina Baldini Paleni strangolata a Chignolo Po, il compagno trovato e messo sotto torchio

La 56enne trovata morta nella sua villetta: l’allarme lanciato dalla figliaLa figlia di, la donna di 56 anni trovata uccisa in un’abitazione diPo, in provincia di Pavia, l’aveva sentita la sera prima per telefono. Al mattino di venerdì 14 marzo ci aveva riprovato ma la madre, che lavorava come operatrice sociosanitaria in una Rsa del Lodigiano, non rispondeva più. Il gasapertoPer questo, allarmata, è corsa in via Mariotto a Lambrinia, alla periferia del paese, nella casa di. Quando è arrivato davanti alla villetta si è accorta di un forte odore di gas, che infatti è risultato aperto. Sul posto oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco. La porta non presentava segni d’effrazione. In casa c’era, morta. L’abitazione è stata trovata in ordine senza segni di lotta o di una lite violenta prima dell’omicidio.