Ilgiorno.it - Sabrina Baldini Paleni, morta strangolata in casa: fermato il compagno Franco Pettineo

Leggi su Ilgiorno.it

Chignolo Po (Pavia), 15 marzo 2025 –in, 56 anni,nella frazione Lambrinia di Chignolo Po, 850 abitanti al confine tra le province di Pavia e Lodi, è stata trovata ormai priva di vita nella mattinata di ieri. Per il delitto è statoe trasferito al carcere di Cremona, il, 52 anni, fratello dell’ex marito della vittima. L’allarme è stato lanciato dalla figlia 25enne della donna che non abita più insieme alla madre. La 56enne condivideva infatti con iluna villetta in via Mariotto, la via principale che taglia in due la frazione affacciata sul fiume Lambro. Si erano sentite solo la sera precedente, e ieri ha provato a chiamarla ma senza ricevere risposta né sul fisso diné sul cellulare. Ha quindi chiamato sul telefonino anche ildella madre, suo zio, essendo figlia del fratello, ma anche da lui non ha ricevuto risposte.