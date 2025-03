Laspunta.it - Sabaudia, il PD critico sul bando per i bagnini

Come sarà la prossima stagione balneare sul litorale di? L’interrogativo è d’obbligo.Tranne per una concessione demaniale, di cui si aspetta di conoscere l’esito della gara, per il restosiamo ancora in alto mare. Da un lato c’è la vicenda della revoca dei chioschi, comprese altre revoche e rilasci sono diventati nove, con un giudizio pendete davanti al Consiglio di Stato, dopo la sentenza del Tar di Latina che ha dato ragione al Comune; dall’altro la vicenda ancora non risolta del Chiosco La Capanna e del Beach Break (per la messa in sicurezza sono stati impegnati per quest’anno € 18.449,00, comprensivo di Iva, che vanno ad aggiungersi a quelli stanziati lo scorso anno di € 2.745,00). Fino adesso circa 20 mila euro che serviranno, si spera, a mettere in sicurezza le due strutture per questa stagione e poi, come al solito, si ricomincia da capo.