Lanotiziagiornale.it - Rutte da Trump per convincerlo a non mollare la Nato

La missione del segretario generale della, Mark, negli Usa dal presidente Donaldè finalizzata ad assicurarsi che gli Stati Uniti rimangano nell’alleanza.Perciòha detto ache “dobbiamo fare di più” in termini di spesa della difesa, “ma voglio davvero lavorare insieme a te in vista del summit” di giugno “per assicurarmi che avremo unache sia davvero integrata sotto la tua guida. E ci stiamo arrivando. E discutiamo anche della produzione di difesa, perché dobbiamo produrre più armamenti. Non stiamo facendo abbastanza”.si lamenta: Paesipagano poco per la Difesaha affermato di aver dovuto usare le maniere dure per spingere gli alleati dellaa pagare le loro quote perché, quando è andato per la prima volta alla sede dell’alleanza, si è reso conto che “pochissimi paesi stavano pagando e, se lo facevano, non pagavano la loro giusta quota”.