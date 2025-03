It.newsner.com - Russia risponde a minaccia di punizione “devastante” di Trump

Laha reagito ufficialmente alle recenti discussioni di pace tra USA e Ucraina, svoltesi all’inizio della settimana.La guerra tra Ucraina einfuria dal febbraio 2022, quando le forze russe hanno lanciato un’invasione su larga scala. Ora, dopo oltre tre anni di conflitto, gli USA stanno intensificando gli sforzi per contribuire a mediare un cessate il fuoco e porre fine alla guerra.Nell’ambito di questi sforzi, funzionari americani e ucraini si sono recentemente incontrati in Arabia Saudita per negoziati che, secondo quanto riferito, sono durati otto ore. L’incontro è apparso produttivo, molto più delle tese discussioni alla Casa Bianca tra il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il presidente degli Stati Uniti Donaldil mese scorso.A seguito dei colloqui, gli USA e l’Ucraina hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si affermava l’obiettivo di garantire un cessate il fuoco di 30 giorni con la