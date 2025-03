Oasport.it - RUN2U 7a puntata: Scopri i segreti del circuito “i 10mila di Romagna”

Leggi su Oasport.it

Nella settimadi, in onda questa sera, avremo ben sette ospiti d’ eccezione e tutti assieme: Max Guidi di Living Sport Rimini e Cesena, sponsor tecnico televisivo e del prestigiosodi gare “Idi”. Durante la, insieme ai sei organizzatori del, faremo il punto sui trend emersi dalle prime due gare disputate e presenteremo in anteprima le quattro competizioni ancora in programma, offrendo uno sguardo esclusivo su ciò che attende i runner nei prossimi appuntamenti. Non mancheranno le consuete rubriche che rendonounico! Nella sezione #Sempredicorsa Lorenzo Lotti condividerà consigli preziosi e approfondimenti sull’allenamento, mentre la rubrica “Dalla pancia della gara” presenterà interviste e video esclusivi, ricchi di emozioni vissute sul campo gara.