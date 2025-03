Ilrestodelcarlino.it - Ruggeri: "Società sana. Dobbiamo crederci"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continua a lavorare in campo la Fermana che oggi sosterrà una doppia seduta (domani test in famiglia), con lache torna a parlare tramite il direttore generale Federicoospite a Lunediretta su Tv Centro Marche. "Nel primo tempo la squadra ha imposto il proprio gioco creando anche potenziali pericoli. Nel secondo ci siamo sciolti in un batter d’occhio e ci stiamo chiedendo come mai accadono a queste situazioni. Se occupiamo questa posizione ce lo meritiamo al netto di occasione e rimpianti. I ragazzi devono trovare la forza per reagire e Mirko Savini è convinto che questo miracolo possa accadere. Appena contattato ha subito detto che credeva nella salvezza e aveva visto la squadra a Chieti, accettando una sfida coraggiosa. A qualcuno più scettico inhanno convinto la sua fiducia e la sua serenità.