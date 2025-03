Ecodibergamo.it - «Rsa, no ai tagli ai contributi per le rette»

Leggi su Ecodibergamo.it

LA MISURA. Emendamento in Senato cancella il contributo del 50% per la parte di assistenza ai non autosufficienti. La Cisl: «Si vuol scaricare tutto sugli utenti». Le Case di riposo: «Si creano problemi nel rapporto con le famiglie».