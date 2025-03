Ilgiorno.it - Rozzano, bambino di 5 anni investito da un’auto: attimi di terrore ma il piccolo non è grave

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 14 marzo 2025 - Momenti di paura in via Buozzi a, pochi minuti prima delle 16 di oggi venerdì 14 marzo, per un incidente che ha coinvolto undi 5da un'auto. Sul posto, in zona Ponte Sesto, sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 di Milano, con un'automedica e un'eliambulanza. In un primo momento, le condizioni delsembravano molto gravi, ma dopo le prime cure prestate sul posto, i medici hanno escluso il pericolo di vita. Ilè stato trasportato all’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato in codice giallo. L'investimento è avvenuto in una zona molto trafficata, nei pressi dell'attraversamento pedonale. Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire la dinamica ancora poco chiara.