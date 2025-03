Dayitalianews.com - Rovigo, scuote il figlio neonato fino ad ucciderlo: condannata

Una condanna a otto anni di reclusione per la madre accusata di aver scosso violentemente ildi soli tre mesi, provocandone la morte. Il tragico decesso è avvenuto il 25 agosto 2023 nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova, dove il piccolo era stato trasportato d’urgenza pochi giorni prima con l’elisoccorso.La ricostruzione dei fattiIl dramma si è consumato il giorno di Ferragosto, quando ilè stato trasferito in ospedale con un volo di emergenza. La madre, una donna marocchina di 37 anni residente in provincia di, aveva dichiarato che il bambino era caduto dal letto. Tuttavia, gli accertamenti medici hanno evidenziato lesioni compatibili con la “sindrome del bambino scosso”, una delle forme più gravi di maltrattamento infantile. Questa sindrome rappresenta la prima causa di morte per abuso nei neonati, colpendo prevalentemente nei primi sei mesi di vita.