Rotoni | Problemi con la vecchia ditta Ora le pratiche per il nuovo appalto

Ripartiranno presto i lavori per terminare gli interventi di ammodernamento e riqualificazione sismica del palazzo che ospitava e ospiterà l’asilo nido e il Centro socio educativo Albero dei Talenti. L’edificio era stato danneggiato dal sisma del 2016 e reso inagibile, sin dai primi mesi l’Amministrazione guidata dal sindaco Marco, aveva impegnato tempo ed energie per trovare una soluzione che permettesse di ripristinare in breve tempo lo stabile. Grazie all’Usr (Ufficio speciale per la ricostruzione), il Comune aveva percepito un finanziamento di circa 2 milioni di euro per mettere in sicurezza l’edificio dal punto di vista sismico, ma anche per apportare alcune migliorie. Il progetto era stato approvato e appaltato, il cantiere era stato aperto nei tempi stabiliti, ma circa 7 mesi fa il cantiere era stato sospeso.