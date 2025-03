Dayitalianews.com - Rosy Bindi si libera delle azioni Tesla e degli investimenti nelle armi

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo le polemiche che hanno investito Nicola Fratoianni e Elisabetta Piccolotti per il possesso di una, un’altra figura storica della sinistra prende le distanze dalla società di Elon Musk. Si tratta di, ex presidente del PD, che ha rivelato di aver venduto le proprienon appena ne è venuta a conoscenza.Durante un intervento alla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”,ha raccontato:“Ho investito qualche rispo affidandomi alla mia banca, perché non ci capisco molto. Poi ho scoperto di avere un piccolissimo investimento ine l’ho venduto immediatamente”.Non solo: ancheha spiegato di essersi affidata alla banca per la gestione dei suoi, senza conoscere nel dettaglio la composizione del suo portafoglio finanziario.