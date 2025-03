Rosy Bindi e le azioni Tesla acquistate a sua insaputa – Il video

Leggi su Open.online

Con la nuova amministrazione Trump e l’influenza esercitata dal principale “sta” del tycoon americano,è diventata il simbolo del male in giro per il mondo. Non mancano iniziative di boicottaggio, così come veri e propri atti vandalici contro i veicoli prodotti dalle aziende di Elon Musk. Chi possiede una, o ha in qualche modo a che fare con l’azienda, viene attaccato e criticato, anche in Italia, soprattutto se si tratta di politici di sinistra contrari all’amministrazione Trump. È successo di recente con Nicola Fratoianni e sua moglie Elisabetta Piccolotti, ma oggi è il turno di una delle figure storiche della sinistra italiana:, colpevole di aver posseduto“a sua”. La vicenda è estremamente diversa da quella dei suoi colleghi, ma è bastata per scatenare gli attacchi social e le critiche nei suoi confronti.