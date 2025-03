Quotidiano.net - Rose Villain, è uscito ‘Radio Vega’ fra featuring, old school e ballatone

Leggi su Quotidiano.net

diè stato uno degli album più attesi di questo inizio 2025. Un po’ perché rappresenta dichiaratamente la chiusura di una trilogia -Gotham’,Sakura’ e ora appunto- e un po’ perchéè un’artista della quale si attende sempre l’esplosione. E quest’ultimo disco,oggi venerdì 14 marzo, un po’ ci va vicino. Ladiè unanel mezzo di un percorso. Un percorso che la sta portando lontano dal punto di partenza. E la sta facendo diventare davvero grande. E finalmente un feat con Guè, ‘il bacio del serpente’, che magari non sbancherà gli stream come è accaduto a ‘Come un tuono’, ma almeno è davvero di spessore. Esclusa ‘No vabbè’ con Lazza, che è più un esercizio di stile fatto per Tik Tok che un brano indimenticabile, le altre canzoni in feat sono una più bella dell’altra.