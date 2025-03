Lanazione.it - Rondine Cittadella della Pace alla Fiera Didacta a Firenze

Arezzo, 14 marzo 2025 – “Trasformare i conflitti per praticare la” questo il titolo dell’evento che ha visto protagonista l’Associazioneieri mattina all’internoin una SalaScherma gremita di studenti da tutta la Toscana. Un spazio per riflettere sul futuroscuola e sul contributo che il Metodooffre a studenti e insegnati per imparare a riconoscere il conflitto come elemento inevitabilequotidianità ma anche per trasformalo in modo creativo, in opportunità, sviluppo personale e collettivo. Un’occasione per presentare il progetto EducazioneTrasformazione dei Conflitti cherealizza con il sostegno del PR FSE+ 2021-2027Regione Toscana, e che prevede un percorso rivolto alle scuole toscane per promuovere la cittadinanza globale attraverso la partecipazione attiva di docenti, studenti e studentesse.