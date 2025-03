Romadailynews.it - Roma, spaccio in ascensore a Tor Bella Monaca: due arresti

Leggi su Romadailynews.it

Nascondevano la droga tra il terzo e il quarto piano di una palazzina. I pusher usavano l’come deposito per la cocaina e il crack. La Polizia ha bloccato il traffico illecito e arrestato due uomini di origine tunisina.Untrasformato in un deposito per la droga. Questo il metodo ingegnoso, ma inefficace, adottato da due spacciatori tunisini per gestire il traffico di stupefacenti a Tor. La Polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato i due uomini, rispettivamente di 19 e 26 anni, interrompendo il “sali e scendi” della droga nel quartiere.Gli investigatori del VI Distretto Casilino avevano da tempo individuato il 26enne come il gestore delle consegne di cocaina e crack. Monitorando le sue attività, hanno scoperto il meccanismo utilizzato: la droga veniva nascosta in un’intercapedine tra il terzo e il quarto piano di una palazzina in via dell’Archeologia.