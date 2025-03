Roma riapre la Fonte di Anna Perenna | ingresso gratuito il 14 marzo

Leggi su Funweek.it

Venerdì 142025, uno dei siti archeologici più affascinanti di, ladi, aprirà eccezionalmente al pubblico condalle ore 9:30 alle 12:30. Un'occasione unica per immergersi nella storia e nella magia di un luogo simbolo dei rituali antichi. Situata in via Guidubaldo del Monte 48, ladipermette ai visitatori di scoprire i reperti rinvenuti nel 1999 durante gli scavi per un parcheggio sotterraneo in Piazza Euclide. Tra i ritrovamenti, spiccano laminette di piombo con maledizioni (defixiones), figurine voodoo e strumenti rituali, oggi conservati al Museo delle Terme di Diocleziano.Il sito, recentemente restaurato dalla Soprintendenza Speciale disotto la cura dell'archeologo Fabrizio Santi, sarà presentato al pubblico attraverso un documentario che ne illustrerà la storia.