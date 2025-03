Roma minaccia il padre e lo prende a pugni

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 marzo 2025 – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, su richiesta di aiuto giunta da parte di una famiglia residente nel quartiere Collatino, sono intervenuti in un’abitazione di via del Forte Tiburtino dove hanno arrestato in flagranza il figlio, unno 24enne, già noto, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni del74enne.Nella circostanza, ilha denunciato che il figlio, alla presenza della madre e della sorella più grande, lo hato con un coltello da cucina e poi colpito al volto con un pugno, al culmine di una lite nata per futili motivi. L’uomo è stato poi soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Sandro Pertini, dove è stato visitato medicato e successivamente dimesso con 20 giorni di prognosi.