Romadailynews.it - Roma, minaccia il padre con un coltello e lo colpisce al volto: arrestato 24enne al Collatino

L’anzianoè stato trasportato in ospedale con una prognosi di 20 giorni. Il Tribunale ha disposto per l’aggressore gli arresti domiciliari.Momenti di violenza familiare nel quartieredi, dove un giovane di 24 anni hato ilcon unda cucina e lo ha colpito con un pugno al.L’aggressione è avvenuta in un’abitazione di via del Forte Tiburtino, alla presenza della madre e della sorella maggiore. Il 74enne, ferito, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni.L’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile diha permesso di bloccare il giovane in flagranza di reato. Portato in caserma, è stato denunciato dalla famiglia, che ha raccontato agli agenti di altri episodi di violenza mai denunciati in passato per timore delle conseguenze legali.