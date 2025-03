Roma, Claudia Koll presenta il suo libro “Qualcosa di me- dialogo con un’amica”

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 marzo 2025- Sì è tenuta presso il Teatro della Parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata alla Giustiniana, in, lazione deldi me –con” (tau editrice), scritto dae dalla sua amica, appunto, Mariagiulia Verdi. Erano presenti le due autrici, che con leggerezza, sullo sfondo della loro empatia, hanno raccontato la genesi del, scritto, hanno detto, partendo da dialoghi telefonici tra loro e da tante. risate.“di me” non è propriamente una biografia di.E’ piuttosto una passeggiata in un giardino. Durante la quale, a destra e a sinistra, come in un gioco di rifrazioni, si aprono scorci su pezzi di. vita.Emergono quindi, a partire dal Giubileo del 2000, l’esperienza della conversione, della recitazione come vocazione, dell’insegnamento, del counseling, dell’apostolato, dell’amore per l’arte – la pittura e Van Gogh e Chagall su tutti – per la musica, per il creato, i tanti incontri portatori di novità.