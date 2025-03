Sololaroma.it - Roma-Cagliari, probabili formazioni: riecco Koné, occhio a Nelsson

La sconfitta per 3-1 con l’Athletic Bilbao è passata in archivio e laè obbligata a ripartire. I giallorossi hanno detto addio al sogno Europa League e dovranno quindi concentrarsi unicamente sul campionato, su una rimonta che è iniziata già a gennaio. L’obiettivo 7° posto appare ampiamente alla portata ma servirà rimettersi sulla giusta strada, sotto ogni punto di vista. I capitolini dovranno recuperare le forze e concentrarsi sulla prossima gara con il, in programma domenica 16 marzo alle 16:00 allo stadio Olimpico. I sardi tenteranno di compiere l’impresa e la Lupa cercherà di farsi trovare pronta.Per Claudio Ranieri sarà una partita speciale, tra il presente ed un passato che fa sempre sorridere. Il coach di Testaccio dovrà lasciare da parte, però, i ricordi e le emozioni, tenendo sulle spine i suoi ragazzi in un match estremamente delicato.