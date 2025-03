Sololaroma.it - Roma, Cagliari nel mirino: Ranieri rilancia Koné

La sconfitta per 3-1 con l’Athletic Bilbao deve presto essere archiviata dalla. I giallorossi hanno detto addio, di fatto, all’ultimo grande obiettivo della stagione, in una debacle inaspettata se si pensa all’ultimo periodo di forma. Il focus si sposta inevitabilmente, quindi, sulla rimonta in campionato, con l’Europa che va centrata senza se e senza ma. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno riordinare le idee e concentrarsi sulla prossima partita con il, in programma domenica 16 marzo alle 16:00 allo stadio Olimpico. I sardi arriveranno sotto l’ombra del Colosseo senza alcun timore reverenziale, con la Lupa che dovrà quindi rimanere sull’attenti.Claudioè ben consapevole che l’avversario non sia da sottovalutare e che la sua squadra debba rispondere presente, davanti ai suoi tifosi.