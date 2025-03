Romadailynews.it - Roma, borseggiatori arrestati sui bus: tagliavano borse con lamette e truffavano le vittime

Operavano sugli autobus affollati, distruggendoconper sottrarre portafogli. Poi, fingendosi operatori bancari, convincevano lea rivelare i codici delle carte rubate.un 61enne italiano e una 31enne bulgara.Dueche agivano sugli autobus affollati disono statiin flagranza di reato dagli agenti del commissariato Trastevere. La coppia, un uomo italiano di 61 anni e una donna bulgara di 31, aveva messo a punto un metodo raffinato per derubare i passeggeri: utilizzavano una lametta per aprire lee sottrarre i portafogli. Successivamente, tramite una telefonata ingannevole, riuscivano a farsi fornire i codici delle carte di credito rubate.Il piano criminale sui mezzi pubbliciI due malviventi entravano in azione nelle ore di punta, quando gli autobus erano più affollati.