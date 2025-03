Sololaroma.it - Roma a Trigoria verso il Cagliari, Ranieri parla domani: la conferenza una novità

Tempo per piangersi addosso non ce ne, con lachiamata ad un immediata reazione dopo un ko di Bilbao inaspettato dopo la carica della vigilia e doloroso per le modalità con cui è maturato. Ancor prima che tatticamente,dovrà essere bravo proprio in questo: eliminare subito le scorie post Athletic dalla testa dei giocatori, per concentrarsi su un campionato che può ancora regalare sorprese all’ambiente. Testa infatti subito al campo, con la squadra al lavoro a.Il prossimo a fare visita ai giallorossi all’Olimpico è unquadrato, con un’identità ben precisa e bisognoso di punti per tenere a distanza una zona retrocessione ancora pericolosamente vicina. Trattasi dell’ultima giornata prima di una sosta per le Nazionali che sarà utile, soprattutto allo staff, per riordinare le idee in vista del rush finale della stagione.