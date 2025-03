Ilnapolista.it - Roger Federer da quando ha appeso la racchetta al chiodo ha triplicato i suoi guadagni

Leggi su Ilnapolista.it

Il tennis è ormai soltanto un lontano ricordo per (le tasche) di. L’ex numero uno del circuito Atp, vincitore di 20 tornei del Grande Slam, ha guadagnato durante la sua brillante carriera la bellezza di oltre 130 milioni di dollari in montepremi. Una cifra incredibile, che farebbe girare la testa a chiunque di noi comuni mortali. Ma se vi dicessimo che il Maestro, oggi, è molto più ricco rispetto ainanellava trionfi sui campi di tutto il mondo?Leggi anche: Il prossimo allenatore di Sinner? Bertolucci e Panatta giocano a indovinare il nomeVi diremmo semplicemente la verità. Perché è emerso che, dahalaal, il nativo di Basilea ha addirittura quasiil suo guadagno totale, grazie ad un investimento a dir poco lungimirante. La ‘giocata da campione’ risale al 2018,ruppe il suo accordo di sponsorizzazione con Nike per legarsi al marchio svizzero di abbigliamento sportivo On Running.