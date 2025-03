361magazine.com - Rocco Cannavino in arte “Zio Rocco” al Grande Fratello conquista con la sua brioche pandoro

È il pastry chef, in“Zio” entra altutti con la suaUn dolce ingresso questa settimana nella casa delVIP. È il pastry chef, in“Zio”, che ha incontrato i concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, per giocare con loro tra farina, zucchero e lievito.Dopo due ospitate in collegamento, questa è stata la prima volta che l’amato pasticciere ha varcato la famosa porta rossa, e anche stavolta ha guidato i coinquilini nella realizzazione di una prelibatezza che prende ispirazione dal famoso lievitato di Natale, il, per la sua cottura in stampo.La scelta è ricaduta sulla celebre, un sofficissimo lievitato che ha ideato oltre 10 anni fa nel suo laboratorio a Napoli e oggi diventato un imitatissimo dessert.