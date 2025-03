Anteprima24.it - Robustelli: “Abbiamo risposto presente, attenzione a Cento”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Veniamo da un momento molto positivo, la vittoria arrivata contro Bologna è molto importante contro una squadra forte.dato delle risposte innanzitutto a noi stessi, siamo riusciti anche un po’ a riscattare quelle che erano state le ultime due sconfitte, soprattutto quella di Livorno, che poteva essere molto pericolosa, in quanto poteva lasciare un po di strascichi. Siamo però subito pronti ad affrontare questa nuova partita che, al contrario di quello che dice la classifica, non è affatto facile. “Sono due punti pesanti, quindi dobbiamo essere pronti ad affrontare una battaglia, stiamo preparandoci al meglio e ci faremo trovare pronti per sabato”. Parla così l’assistant coach dell’Avellino Basket, Rodolfoin vista della gara di domani sera (ore 20:30) contro Sella, valida per il recupero della 29^ giornata di Serie A2.