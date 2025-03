Sport.quotidiano.net - Robur, Lollo torna e suona la carica: "Io qui a lungo! Ora il secondo posto"

E’ stata dura, per Lorenzo(nella foto), rimanere tanto tempo fuori. Guardare i suoi compagni, senza poter dare il proprio contributo. Maledetta lesione al soleo. Adesso il centrocampista bianconero è pronto a rientrare e a dare una mano allaa raggiungere l’obiettivo che si è prefissata., come sta? "Bene. Mi sto allenando bene già da due settimane. Sono un po’ indietro nella condizione, non posso essere al 100 per cento, ma conto, e se tutto va come deve andare, di ritrovarla nel giro di una quindicina di giorni. Ovviamente non vedo l’ora di poterre in campo. Voglio dare tutto e anche di più in questo rush finale di stagione". Difficile stare ai margini. "Molto difficile guardare tante partite senza poterle giocare. Sono sempre stato presente, ho sempre parlato con i ragazzi, ma concretamente non ho potuto fare niente.