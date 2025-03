Movieplayer.it - Roberto Benigni torna con Il Sogno, il 19 marzo su Rai 1: "Ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento"

Leggi su Movieplayer.it

Mercoledì 19tornerà nella prima serata di Rai 1 con il suo nuovo show, Il, una serata speciale in cui si parlerà di Europa, di mondo e, soprattutto, di sogni. Il grande ritorno dicon uno show tutto suo, Il, è ormai alle porte. Mercoledì 19, in prima serata su Rai 1, l'attore e regista Premio Oscar accompagnerà il pubblico in uno spettacolo ricco di emozioni e spunti di riflessione. Sono passati dieci anni, d'altronde, dal suo ultimo successo televisivo, I dieci comandamenti. Un decennio in cui intorno a noi è successo di tutto tra guerre, scoperte rivoluzionarie, ribaltoni politici, pandemie, cambiamenti culturali profondissimi che hanno molto spesso rappresentato un ritorno al passato più che una spinta verso un futuro progressista.