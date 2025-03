Spettacoloitaliano.it - Rivalità omicida Tv8: trama e finale spiegazione del film 2023

Leggi su Spettacoloitaliano.it

Tv8Tv8 delè diretto da Dylan Vox. Una madre diventa coach di un gruppo di cheerleader, di cui fa parte anche la figlia. Ma iniziano ad accadere cose molto strane. Questa è in breve la storia di Cheer, Drama e Murder con protagonisti Brittany Goodwin ed Eric Lutz. Tutto ambientato nel mondo delle cheerleader. Ricordiamo titoli simili trasmessi di recente sempre su Tv8 come: Una cheerleader in pericolo. A seguire:delcompletaMissy è una madre single, da poco vedova. Ha una figlia adolescente che si chiama Arielle, già pronta a prendere il posto di capo allenatrice nella squadra di cheerleader “360”. Le altre mamme respingono l’idea del cambio di guardia.