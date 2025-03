Ilfattoquotidiano.it - Risate al Parlamento Ue mentre si parla dei morti palestinesi, l’eurodeputato sbotta: “Vergognatevi”

“Smettete di ridere. La complicità dell’Europa e la sua mancanza di rispetto deve finire”.belga Marc Botenga, esponente del Partito del lavoro (in Ue fa parte del gruppo The Left), si è rivolto, visibilmente adirato, al ministro degli Esteri polacco, Adam Sz?apka, che in quel momento,Botengava di Gaza e dei, stava ridendo. “Continuiamo a dire che la situazione sta peggiorando, ma non diciamo perché – ha continuato Botenga – il motivo è che Israele sta affamando la popolazione, togliendo l’elettricità e dunque la possibilità di avere acqua potabile”.L'articoloalUesidei: “” proviene da Il Fatto Quotidiano.