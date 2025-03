Riqualificazione e lavoro | corsi gratuiti per disoccupati e inoccupati con FMTS Group

Leggi su Ildenaro.it

Nuove opportunità di formazione per i, glie i percettori di ammortizzatori sociali della Campania, del Lazio e della Basilicata che possono accedere aiorganizzati da. L’obiettivo è rispondere alle esigenze del mercato del, con un’attenzione particolare al digitale e ai settori strategici. L’offerta formativa è progettata in base ai fabbisogni delle aziende partner di, con l’obiettivo di riqualificare i partecipanti e aumentarne le opportunità di inserimento professionale. Sette sono i settori sui quali si è puntato in Campania. I primi quattro sono in programma dal mese di aprile: Competenze digitali di base, Inglese per la gestione amministrativa, Operatore dell’infanzia e Operatore dell’installazione e della manutenzione di impianti elettrici.