Lopinionista.it - Riposo rigenerante, alcune idee per la Giornata Mondiale del sonno

Aroma-Zone ha selezionato due spray per ambienti e tessuti, una bevanda alla camomilla e un elisir a base di lavandaIn occasione delladel, che si celebra il 14 marzo, Aroma-Zone propone una selezione di prodotti pensati per favorire il relax, conciliare ile nutrire al contempo la pelle. Realizzati con ingredienti naturali di alta qualità, tra questi spiccano lo Spray per Cuscino Notte Serena, l’Elisir di Fiori Preziosi di Lavanda, la Tisana Sogni di Camomilla e il Profumo per Ambienti Momento di Relax.Spray per cuscino Notte serena Fiore d’arancio e MelissaRealizzato con oli essenziali calmanti, come Neroli, Melissa, Camomilla e Maggiorana, lo Spray per cuscino è facile da utilizzare: basta infatti vaporizzarlo sulla biancheria da letto, sui cuscini o in camera.